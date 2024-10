JEDA A RFV, Kean ha trovato la sua dimensione. Palladino...

FirenzeViola.it

L'ex Lecce Jeda ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il programma "Palla al centro". L'ex Lecce adesso ha ricominciato a giocare in terza categoria lombarda: "Faccio parte della F.C. Zeta Milano in terza categoria, sono un pò la guida e il capitano della squadra visti i tanti ragazzi giovani. Qui si gioca il calcio a livello passionale, poter giocare in questa categoria mi fa capire tante cose, che il calcio non è solo fatto di fama e soldi. Fare esperienze in queste categorie è gratificante, il livello è comunque buono".

Come sta vedendo il Lecce in questo inizio di stagione?

"L'inizio di campionato è molto strano e livellato. Non c'è una squadra ammazza campionati, c'è molto equilibrio. Ci sono delle vittorie e delle sconfitte inaspettate da parte di tutte le squadre. La Lazio vedo che sta facendo bene e Baroni è un allenatore che merita rispetto. La partita sbagliata del Lecce è stata quella in casa dove si è fatto rimontare dal Parma. Sono contro l'esonero, nel calcio italiano purtroppo non si dà molto tempo".

Cosa ne pensa della Fiorentina di Palladino? Può essere una sorpresa?

"La Fiorentina ha un grande organico. Faccio i complimenti per l'acquisto di Kean, una squadra giusta per lui e mi sta piacendo molto. Gud l'ho ammirato in Serie B ed è un giocatore straordinario. Quando ci sono dei cambiamenti va dato tempo all'allenatore, soprattutto se è la prima stagione. La Fiorentina punta a fare un campionato importante, però è chiaro che bisogna dare tempo. Credo molto nel lavoro di Palladino".

Che giocatore era Palladino?

"Sotto la guida di Gasperini ha fatto molto bene. Palladino era un giocatore intelligente e tecnicamente molto bravo, aveva imparato anche a segnare molto. È un allenatore che vuole il gioco, vuole arrivare alla vittoria con una logica"

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST