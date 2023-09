JACOBELLI A RFV, Kayode? Talento da valorizzare

FirenzeViola.it

Xavier Jacobelli a Radio Firenze Viola

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Social Club". Queste le sue dichiarazioni partendo dal consueto ballottaggio che vede protagonisti Nzola e Beltran: “L’allenatore di una squadra molto impegnata ha il dovere di mandare in campo tutti i giocatori seguendo anche delle rotazioni e se dovesse optare per Nzola avremmo la conferma della tattica di Italiano. Contano i risultati e la Fiorentina per ora sta facendo bene. Non mi sorprende questo tipo di rendimento da parte degli attaccanti, tenderà solamente a migliorare col tempo”.

Su Italiano: “Italiano ha dimostrato di essere in grado di poter portare la sua squadra in due finali. Hanno iniziato bene quest’anno. Ogni allenatore ha le sue tattiche e il suo modo di adoperare”.

Che messaggio ha mandato la Fiorentina col rinnovo di Nico Gonzalez?

“È un calciatore che ha soltanto 25 anni ed è già molto seguito. La società ha deciso di vincolarlo perché per loro è troppo importante. È un segnale forte e chiaro alla concorrenza, è una dimostrazione di fiducia. La Fiorentina ha agito benissimo”.

Sull’inizio di stagione: “Per la Fiorentina questo è un quinto posto molto meritato per quanto visto fino ad ora. L’Inter ha la squadra più completa ed infatti è a punteggio pieno, la Juventus è riuscita a vincere ieri sera nonostante non abbia fatto una grande prestazione. Il Lecce ha fatto un bel lavoro fino ad adesso. Il Napoli invece è quello un po’ più in ritardo”.

Su Kayode: “Prendiamo quanto c’è di positivo da questa situazione, ed è un bene sia per la Fiorentina che per il calcio italiano avere un talento come Kayode in squadra. È un grande giocatore che merita di essere valorizzato, coglierà al volo questa opportunità. Dimostra che i giovani italiani di qualità ci sono. Potrebbe giocare anche a lungo vista la situazione e penso che se lo meriterà”.