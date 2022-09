JACOBELLI A RFV, Ieri punto prezioso per i viola

Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, per commentare il match contro la Juventus e non solo.

Il punto di vista da Torino del match?

"Conoscendo l'ambiente bianconero c'è grande delusione e disillusione. La Fiorentina ha dato una lezione alla Juve. I bianconeri non hanno un gioco, sono apparsi rinunciatari e non puoi permetterlo in un match così. Il gioco è troppo scarso e i tifosi sono delusi. La Fiorentina invece si è ritrovata e va sottolineata la grande prova. Italiano ha mandato in campo la formazione giusta".

Per alcuni sono due punti per la Fiorentina

"Non credo. Quando affronti la Juve è sempre tosta. Credo sia un punto importante e prezioso che dà fiducia all'ambiente nell'immediato futuro".

L'attacco viola appare molto sterile. Crede sia un errore delle scelte fatte sul mercato?

"Mi auguro che Jovic abbia solo bisogno di adattarsi. Al Real era chiuso da Benzema, ma alla Fiorentina deve rilanciarsi. Un giudizio vero e proprio potrà essere dato dopo una ventina di giornate, non ora. I giocatori stranieri che vengono qua entrano in un mondo nuovo, ma il talento di Jovic verrà fuori alla lunga".

La Fiorentina è più forte dello scorso anno?

"Non si può giudicare adesso, ci sono tante partite da giocare. La campagna acquisti è stata importante, poi c'è il Viola Park che sarà invidiato da tutti, sperando rispetti le tempistiche di realizzazione: si vede però che la società è ambiziosa".

Sul turnover: "Quando cambi 9 giocatori è logico andare in contro a contraccolpi, ma Italiano sta prendendo le misure. Il passaggio del turno in Conference e la vittoria con la Juve sono risposte importanti".

Pensiero su Ikonè?

"Sarà la stagione decisiva per lui. Lo capiremo presto di che giocatore si tratta realmente. Avrà a disposizione sicuramente le sue opportunità. Sottil? Uno dei pochi che salta l'uomo, sta facendo bene e vuole imporsi".

Su Kouame: "Menomale è rimasto in viola. Kouame ha fatto tante esperienze, anche all'estero, e credo abbia giovato molto a lui. Recupererà il tempo perduto: è un giocatore che si avvicina ad un'età importante e apprezzo il suo entusiasmo che mette nelle sue prestazioni. Ha una stagione preziosa per il suo futuro".

Nella griglia chi vede avanti tra Fiorentina e Atalanta?

"Gasperini sta cambiando pelle. Sono arrivati molti giocatori interessanti all'Atalanta e vogliono tornare in Europa: è una formazione in evoluzione. Tutte le grandi dovranno fare i conti con l'Atalanta. Non avere impegni nelle coppe è un vantaggio sicuramente".