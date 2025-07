RFV Impallomeni: "Le fortune della Fiorentina dipenderanno soprattutto da Gudmundsson"

Stefano Impallomeni, intervenuto su Radio FirenzeViola, ha parlato così della Serie A che verrà: "Si giocheranno il titolo Inter e Napoli. Poi ci sono tante altre squadre che hanno più o meno le stesse potenzialità, sono sette-otto. A seconda dei momenti e della fortuna si può arrivare terzi o decimi, in quel gruppone metto anche la Fiorentina, che con l'arrivo di Pioli può fare un salto in avanti. Il centrocampo mi sembra ben strutturato, davanti ci sono tre giocatori forti come Dzeko, Gudmundsson e Kean, se verranno confermati gli esterni la Fiorentina può dire la sua in quel gruppone di squadre. Servirà poi anche un po' di equilibrio in avanti: dei tre davanti qualcuno dovrà sacrificarsi, penso a Gudmundsson che dovrà dare qualcosa anche a livello difensivo. Le fortune della Fiorentina dipenderanno soprattutto dall'islandese, dal suo estro e dalla sua voglia. Secondo me è un fenomeno, se ha voglia e il contesto è giusto può esplodere.

Certo, deve ancora rinforzarsi sul mercato. Serve secondo me un giocatore importante in difesa, un Hancko della situazione per farsi capire, uno di primo livello. Uno che possa reggere il reparto e possa prendersi tante responsabilità". E a centrocampo: "Qualcosa manca anche lì. Sento parlare di Sohm, un ottimo giocatore. Poi ieri ho visto Kessie nell'amichevole dell'Al-Ahli contro il Como, l'ho visto bene, in forma rispetto anche a tanti suoi compagni ex Serie A che mi sembravano spenti".