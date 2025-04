RFV Il presidente dell'Atf, De Sinopoli: "C'è voglia di Fiorentina: a Milano in più di duemila, sold out Celje"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per fare il punto sulle prossime due trasferte della Fiorentina, sabato sera a San Siro contro il Milan e giovedì prossimo a Celje (quarto di finale d'andata di Conference): "C'è entusiasmo ma non c'è equilibrio. Questa è la fase up, c'è voglia di andare Milano, saranno oltre 2000 tifosi a San Siro mentre la Slovenia è sold out, dove sono previsti mille in un settore più un altro blocco in tribuna di circa 500 posti, ma la capienza dello stadio è quella che è. In Slovenia molti andranno con mezzi propri, sono 500 km, qualcuno parte addirittura all'ora pranzo visto che la gara è alle 21 e poi temo che a Celje non ci sia molto da vedere. Per il loro tifo non ho feedback ma è una partita di cartello, fondamentale per la loro storia e per il calcio sloveno".

Chi è che accende l'entusiasmo dei giocatori viola nei tifosi, a parte Kean? "Kean ha fatto un gol alla Batistuta, ragazzi. Perché è il destino, la fortuna, se vuoi, anche l'onere degli attaccanti. Se fai bene per forza di cose tutti si identificano in te. Però è bastato poco e abbiamo scoperto Fagioli, questo ragazzo che chiaramente andava un pochino rispolverato. Perché era stato fermo, perché proviene dalla Juventus, perché ha avuto quel passo- falso nella sua vita. Però è chiaro che quel tipo di partita che ha fatto contro la Juventus ha acceso l'entusiasmo. Quindi abbiamo nuovamente un grandissimo centrocampista. E poi sono ragazzi giovani. E già questo è un altro dato. Ma quando si viaggia bene, devo dire, piacciono tutti".

