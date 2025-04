RFV Il consigliere Palagi: "Franchi, la Sindaca al Viola Park è inaccettabile"

Dimitri Palagi, Consigliere Comunale di Sinistra Progetto Comune è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica". Queste le sue parole, partendo dalla questione ristrutturazione Artemio Franchi all'indomani di un'accesa discussione in Consiglio: "Abbiamo chiesto alla maggioranza che tipo di modifiche sono state previste visto che i ritardi sono evidenti e un nnuovo cronoprogramma ancora non c'è, chiedendo la stima dei costi maggiori e come reperire le risorse che mancano. La risposta è stata che non lo sanno. Quindi, ricapitolando: il Comune di Firenze è arrivato a investire soldi della pandemia per la ristrutturazione e quando la Fiorentina non ha collaborato, dando uno schiaffo al Comune, da quel momento l'amministrazione ha smesso di agire attivamente aspettando che la proprietà della Fiorentina faccia qualcosa. Un modo di agire inaccettabile. Così come la Sindaca che va al Viola Park a fare un incontro, emblema del fatto che è la società privata Fiorentina che porta a spasso il Comune. Secondo noi l'atteggiamento e la postura devono essere assolutamente diversi. Poi dire che la Fiorentina sta facendo bene è un bel risultato del Comune mi sembra incredibile, non so quante personalità politiche giochino in Serie A".

Ma se la Fiorentina dovesse andare in Champions, dove giocherebbe?

"È una delle tante questioni aperte anche se ovviamente non posso essere io a rispondere a questa domanda. Voglio ricordare che è in Prefettura che si dice che la Fiorentina deve giocare al Franchi perché non ci sono altre soluzioni. Non si riesce ad anticipare i problemi, non siamo preparati e quindi si opererà di urgenza e con soluzioni spesso poco comode. Siamo in una situazione molto simile alla questione coreografia: quando le cose vanno bene sono tutti pronti a salire sul carro, quando ci sono i problemi invece si sta tutti fermi".

Poi a rimetterci sono sempre i tifosi...

"Io continuo a sostenere che i posti riservati alla politica non andrebbero dati, anzi. Ci dicono che è populismo, ma a me sembra solo buonsenso".