RFV Ielpo: "La Fiorentina sta facendo grandi cose, ma non trasformiamo i sogni in delusioni"

L'ex Milan Mario Ielpo ha parlato a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento' in vista della partita Milan-Fiorentina di domani sera: "In linea di massima anche io del Milan prenderei solo Reijnders, Leao e Pulsic. Io avevo un debole per Pulisic prima che venisse al Milan, è un giocatore per cui stravedo. In porta anche io preferisco De Gea a Maignan. Mike ha fatto un paio di stagioni ad alto livello, De Gea molte di più. "

Vede favorita la Fiorentina per domani sera?

"Sicuramente penso che il pareggio per le squadre importanti non convenga a nessuno, si deve cercare di fare i 3 punti. Quale sia la strada per arrivare alla vittoria è un altro discorso, ma l'obiettivo di partenza deve essere vincere, per entrambe le squadre".

Si è alzata un po' l'aticella sulla Fiorentina, è giusto?

"l'importante è che non si trasformi in delusione se la squadra non arriva in Cahmpions, ci sono tante squadre in pochi punti. Sicuramente stanno facendo grandi cose, è giusto sognare, ma ci sono anche le altre squadre".

Il Milan sta attraversando un momento complicato:

"Secondo me ci sono delle gerarchie, ma se non si fanno mai vedere, il gruppo poi fatica. I leader sono quelli che gli eventi accreditano come tale. Vedo molta confusione".

