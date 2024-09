IACOBELLI A RFV, De Gea, Kean e Gud i migliori acquisti

FirenzeViola.it

Xavier Iacobelli, commentatore sportivo Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento". Queste le sue parole:

Quali sono i tre acquisti top della Fiorentina?

"De Gea, Kean e Gudmundsson; mi aspetto molto da questi giocatori. De Gea ha già dimostrato il suo valore nel ritorno di Conference. A Firenze vuole ribadire la sua grandezza. Kean ha cominciato nel modo migliore e sono convinto che alla Fiorentina farà bene perché avrà continuità. Gud nelle ultime due stagioni ha dato un contributo determinante alla risalita in Serie A del Genoa. Campagna acquisti della Fiorentina è stata molto mirata".

Dopo un inizio non entusiasmante, deve arrivare la vittoria contro l'Atalanta?

"Sarà una partita molto interessante. L'Atalanta ha avuto tanti indisponibili e ci sono tanti nazionali. I bergamaschi poi tornano a giocare in uno stadio pieno con i lavori finiti. Per i risultati precedenti delle due squadre sarà una partita certamente equilibrata".

Nelle parole di Pradè sembra che voglia passare la palla a Palladino. Anche lei ha letto questo messaggio?

"Mi pare un messaggio assolutamente dovuto, la Fiorentina ha fatto un ottimo lavoro sul mercato. Adesso la palla passa all'allenatore e alla squadra. Adesso anche per la Fiorentina comincia il campionato vero e proprio".

