Gregucci su Kean: "Vorrei spendere qualche parola per Palladino"

L’allenatore ed ex collaboratore di Mancini alla Fiorentina Angelo Gregucci ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro': "Simone Inzaghi si merita la panchina d'oro per quanto fatto con l'Inter. Non è molto mediatico ma il suo lavoro nasce dall'esperienza fatta con la Lazio e dal rapporto con lo staff. Gli auguro e penso, anche se non lo dirà mai, che spera di vincere la coppa dalle grandi orecchie. Se batte il Bayern Monaco secondo me ottiene molta autostima e poi potrebbe davvero puntarci, con il rischio di lasciare qualcosa in campionato in favore del Napoli. Per quanto riguarda le posizioni europee, c'è una lotta fratricida tra club che hanno bisogno dei soldi della Champions per i bilanci. A volte è molto più pericoloso arrivare quinti che secondi, ballano 50 milioni".

La Fiorentina si può giocare un posto in Europa?

"La Fiorentina sta cercando di mettere il muso per vedere se può entrare nel lotto delle posizioni europee. Il gap secondo me si è ridotto nei confronti di club come Juventus e Milan, dove per esempio due anni fa c'era Pioli osannato dallo stadio. E per un pareggio alla terza di campionato ha cominciato ad essere messo in discussione. Oggi è così: resiste chi vive di equilibrio, come per esempio l'Atalanta".

Come avrebbe marcato Kean?

"Possiamo dire che il talento lo ha sempre avuto, ha giocato alla Juventus, al PSG, in Premier League... Ha già fatto una grande carriera. Il talento era indiscusso ma veniva da una stagione con zero gol: con tutto il bene che gli voglio, devo spendere qualche parola su Palladino. Come allenatore e come uomo, perché gli è entrato dentro, restituendogli la fiducia per far vedere le sue qualità. Sta facendo una stagione molto importante ma soprattutto è l'unico che torna dalla trasferta tedesca dell'Italia con qualcosa da portare a casa".

