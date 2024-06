GREGUCCI A RFV, Palladino sveglio: arriva prima degli altri

FirenzeViola.it

L'allenatore della Primavera del Frosinone, ed ex tecnico di Raffaele Palladino alla Salernitana nella stagione 2004-2005, Angelo Gregucci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Il Brivido Viola". Queste le sue parole riguardo al progetto della Fiorentina: "La società sta facendo cose importanti. Secondo me i ragazzi del settore giovanile della Fiorentina saranno altamente competitivi con il Viola Park. La Fiorentina sta costruendo una mentalità importante e ambiziosa con questo progetto e questo centro sportivo. Una struttura come quella ti responsabilizza, ti dà senso di appartenenza al club e fa crescere tutti nell'interesse del club".

Su Palladino

"Era un calciatore giovane molto scaltro e furbo. Aveva tutti i requistiti per essere un giocatore esperto. Aveva una coordinazione magnifica e anche una grande relazione con i compagni. E' uno che arriva prima degli altri, un ragazzo sveglio".

Il salto dal Monza alla Fiorentina lo può far soffrire o non avrà problemi?

"Penso che il lavoro di Italiano sia stato importante. Gli allenatori capaci hanno uno staff importante. Palladino non deve arrivare a Firenze, che è una piazza esigente, sprovveduto a livello di staff tecnico".

Porterà qualche giocatore dal Monza?

"Si deve fidare di Pradè e dello scouting della Fiorentina. Questo perché è giovane e deve avere pazienza. Secondo me è un ragazzo sveglio non avrà problemi. Il mercato è cambiato, l'allenatore può incidere sulle caratteristiche dei calciatori ma non può scegliere i nomi. Non ci sono tanti allenatori che fanno il mercato con i nomi".