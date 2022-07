GREGUCCI A RFV, Luis Alberto? Complicato

Angelo Gregucci, ex allenatore e collaboratore tecnico della Fiorentina nel tra il 2001 e il 2002, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola.it.

La Fiorentina può puntare più in alto dello scorso anno?

“Se arrivasse più in alto si conclamerebbe nel calcio dei grandi. La Fiorentina ha un telaio già collaudato e questo è fondamentale per puntare in alto. La difesa? Bisogna fare scelte delle scelte a livello di giocatori. Se fai una pressione alta contro tutti, rischi che gli avversari ti buchino. Continuare su questa strada? A prescindere dai rischi ti dico che deve continuare su questa strada. È una tattica molto redditizia, già utilizzata lo scorso anno e poche squadre in Serie A ti escono in palleggio sul pressing. In Europa poi giocano così, deve farlo anche la Fiorentina. Non conviene difendersi bassi"

Se dovesse Milenkovic sarebbe un problema?

“Un' incognita sicuramente, problema non so. Milenkovic ha esperienza in serie A, è diventato sempre più importante e molte squadre lo hanno messo nel mirino. Nel mercato devi tirare fuori soldi per sostituire certi giocatori o al massimo crescere un tuo giovane. È l’estate dei difensori, l’effetto domino potrebbe essere devastante. Prima si guardava gli attaccanti, ma ora la merce rara sono i difensori"

Dunque pensi che si producono pochi centrali nei settori giovanili italiani?

“Lo si vede, è noto da tempo. Poche squadre investono sui settori giovanili".

Spera che i giovani della Fiorentina vengano lanciati in prima squadra?

“Prima di tutti rendiamo grande merito della società che sta facendo un grande centro sportivo. I giovani spesso emulano i grandi della prima squadra e allenarsi di fianco ai più grandi non può che far bene ai ragazzi della Primavera. Verranno fuori grandi cose".

Luis Alberto le piace? Pensa che possa arrivare alla Fiorentina?

“Complicato venga alla Fiorentina, soprattutto trattando con Lotito. Per lui è un giocatore molto importante, non è semplice strapparglielo. Champions con Luis Alberto? Non sono un mago, non saprei, ma con lui si farebbe un passo in avanti. Lo spagnolo è un grande imbucatore, mette dei palloni perfetti".