GREATTI A RFV, Pongracic pronto al salto. Su Lucca...

Paolo Greatti, osservatore ed esperto di calcio balcanico, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il Viola Weekend. Queste le sue parole su Lorenzo Lucca: "E' un attaccante centrale che ha la capacità di saltare molto bene in area di rigore, una delle sue armi è il colpo di testa. Lo abbiamo visto con l'Udinese, è migliorato nello sviluppo della manovra, ha grandi margini di miglioramento. Può essere un acquisto importante".

Su Milenkovic: "Mi ero espresso in tempi non sospetti. E' un grande difensore, può giocare sia a 4 che a 3. Può dare il suo contributo e mostrare le sue potenzialità in qualsiasi sistema di gioco".

Su Pongracic: "Lo valuto come un difensore pronto, da squadra di alto-medio livello di Serie A. A Lecce , oltre a essere molto abile in marcatura, ha una caratteristica importante, ovvero quella di partecipare alla fase di costruzione. Sarebbe perfetto per Palladino".

Quali sono i calciatori emergenti nella Serbia? "E' stata una delusione la Nazionale agli Europei. E' quasi inspiegabile, basta pensare ai nomi di calciatori che sono stati convocati. Storicamente hanno difficoltà a fare gruppo nelle manifestazioni europee. Tutti i giocatori sono di livello medio-alto. Piuttosto posso lanciare un'idea, potrebbe arrivare un allenatore italiano sulla panchina della Serbia. Un tecnico che dia una schema tattico, e valorizzi i calciatori".

Sulla Slovenia: "Non mi ha sorpreso. E' una Nazionale che è in forte crescita, in questa selezione hanno unito più generazioni e hanno fatto bene. Poi alla guida della Nazionale c'è uno stratega, ovvero Matjaž Kek. I giocatori stanno dando una risposta importante, ritengo che possano continuare ancora a stupire".

Su Zaniolo: "Palladino utilizza un sistema adatto a lui. Zaniolo schierato come trequarti potrebbe rivelarsi un acquisto azzeccato. Le sue qualità potrebbero essere valorizzate, nonostante il suo rendimento nelle ultime stagioni non sia stato esaltante".

