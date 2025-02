RFV Gli auguri di Antognoni a Baggio: "Che ricordi al San Paolo. Potevamo giocare insieme"

Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina, nel giorno del compleanno di Roberto Baggio, nel corso del pranzo delle Vecchie Glorie Viola organizzato al Club Sportivo Firenze, ha voluto omaggiare il "Divin Codino" con queste dichiarazioni esclusive per Radio FirenzeViola: "Prima di tutto gli faccio tanti auguri per il compleanno. Poi uno dei più bei ricordi risale alla stagione 1986/1987, nella penultima partita a Napoli quando gli azzurri vinsero il campionato con Maradona in campo, lui fece il suo esordio con la maglia della Fiorentina e io gli concessi di calciare una punizione che sarebbe spettata a me e segnò un grande gol".

Cosa vi torna in mente quando avete la possibilità di incontrarvi?

"Quell'episodio lo rammentiamo sempre. Poi ci siamo incontrati tante volte e non solo fuori dal campo. Quando si trasferì alla Juventus lo ritrovai da avversario. Ma fuori dal campo c'è sempre stato un ottimo rapporto".

Avreste potuto giocare insieme?

"Potevamo giocare insieme perché lui non era proprio un 10, era più un 10 e mezzo. Era una seconda punta e i tanti gol segnati lo dimostrano. Era la classica seconda punta che ti puntava e diventava imprendibile".

C'è un giocatore che le piace in modo particolare tra gli italiani del nostro campionato?

"Tutti quelli che fanno parte della Nazionale".