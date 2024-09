GIORGETTI A RFV, Benedetta pausa. Si valuti il modulo

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio Firenzeviola pochi minuti dopo la fine di Fiorentina-Monza, il giornalista ed opinionista Angelo Giorgetti si è espresso così: "Secondo me a livello statistico è il quinto primo tempo sbagliato dalla Fiorentina in stagione. Quindi c'è qualcosa che non funziona nell'approccio, non si può sbagliare sempre il modo di affrontare l'avversario. Menomale c'è la sosta, così si potrà ragionare se andare avanti con questo modulo. Io francamente non vorrei più vedere Biraghi da braccetto perché si vedono scene che fanno male al calcio, non si possono vedere cose come il gol di Djuric.

La difesa non può essere un tallone d'Achille così evidente. Non so quanto possa aggiungere Moreno ma bisognerà valutare se sistemare qualcosa. Credo che la Fiorentina non abbia mai messo insieme 5 pareggi in 5 partite".