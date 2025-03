Gianni Iapichino su Larissa: "Prima vittoria di tante. Palladino? Ancora sotto esame"

Gianni Iapichino, ex astista e multiplista italiano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare della vittoria della medaglia d'oro della figlia Larissa nel salto in lungo agli europei ben 27 anni dopo la vittoria di sua madre: "Le emozioni sono tante, questa è la prima medaglia d'oro da senior di Larissa. Sono sicuro che sarà la prima di una grande carriera. Il percorso è iniziato 3 anni fa quando Larissa mi chiese di iniziare ad allenarla. Abbiamo costruito anno dopo anno questo successo, già c'erano pressioni dopo il record mondiale fatto durante le juniores. Quest'anno durante gli allenamenti ho visto l'arrivo di quello che mi ero prefissato. Lo scorso anno a Parigi sentiva più le pressioni esterne mentre quest'anno siamo riusciti a metterla a suo agio".

Cosa pensa della Fiorentina attuale?

"La Fiorentina non è una macchina da Formula 1 però dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Quest'anno la Fiorentina ha fatto un grandissimo avvio, guardiamo la Juventus ha fatto un campionato mediocre. Ci sono molti impegni, non possiamo pensare che la squadra sia sempre al top".

Che idea si è fatto su Palladino?

"Gli allenatori non li giudico mai severamente, hanno un lavoro difficile, sono in contatto diretto con la squadra quindi è molto difficile rispettare le pressioni esterne e dimostrare tranquillità a tutti. Palladino non mi sento di giudicarlo in maniera negativa, adesso abbiamo due appuntamenti importanti e sarà uno specchio per giudicare il futuro".

