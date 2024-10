GIANNANDREA A RFV, Nel mercato di oggi tante plusvalenze

FirenzeViola.it

L'osservatore e ds Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Scanner" a cura dell'avvocato Giulio Dini. Queste le sue parole sul mercato italiano: "Quest'anno le squadre in Italia hanno cercato di fare plusvalenze piuttosto che andare a spendere. Nel mercato italiano si cerca più dei giocatori da lanciare, piuttosto che giocatori già formati per vincere le competizioni. Devo fare una provocazione, quante proprietà estere ci sono Italia? Le stesse sono anche Inghilterra, solo che là ci sono degli introiti diversi, c'è un altro appeal. Una parte degli introiti degli sponsor sono andati per le ristrutturazioni dei centri sportivi, qua in Italia sono fatiscenti".

Juve, Lazio e Fiorentina, chi si è mosso meglio sul mercato? "Tutte e 3 hanno cambiato l'allenatore, quindi hanno fatto un mercato in base a questo. La Juve ha fatto un mercato per avere un allenatore come Thiago Motta, mettendo diversi giovani in Prima squadra. La Fiorentina invece ha dovuto cambiare tutto il sistema, la Lazio è stata più conservativa. Secondo me ha fatto meglio di tutte la Juve perché ha speso semplicemente di più. Secondo me ha fatto un gran mercato il Napoli, è stata intelligente a prendere giocatori validi per il progetto di Antonio Conte, come Lukaku".

Sulla Juventus e la Next Gen: "Anche le squadre europee hanno questo progetto tecnico. E' un passaggio complicato però oggi con Thiago Motta che si fida dei giovani, gli stessi trovano spazio. Nell'arco di un anno tornerà ad essere la vera Juve. Stanno facendo un gran lavoro a livello di Next Gen. Come scouting la Juve lavora benissimo".