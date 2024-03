GIANASSI (PD) A RFV, Franchi? Il Governo ora faccia come a Venezia

FirenzeViola.it

Federico Gianassi a Radio Firenze Viola

Federico Gianassi, Deputato Pd, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "C'è polemica" per rispondere alle ultime dichiarazioni del senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi sul tema stadio Franchi, soprattutto sulla dichiarazione del collega che, alla Nazione, ha ribadito come il Governo non potrà recuperare i 55 milioni mancanti per il progetto: "Lo abbiamo sempre detto e l'abbiamo continuato a dire. Noi molti mesi fa abbiamo detto che era la legge nazionale a imporre la fine dei lavori entro il dicembre 2026. Il Governo ha deciso la proroga di due anni ed è una scelta utile. Questa era una richiesta nostra di buonsenso, così come l'altra che portiamo avanti anche ora, ovvero quella di richiedere indietro i 55 milioni persi rispetto al progetto iniziale. Il Governo li ha persi nel dialogo con l'Europa ma ha l'opportunità di riaverli, così come fatto con Venezia. So che il Governo si opporrà a questa richiesta dicendo che per Venezia si parlava di riqualificazione di tutta l'area, io rispondo dicendo che anche a Firenze, nel quartiere di Campo di Marte, può essere fatto lo stesso lavoro e possono essere coinvolte anche le strutture limitrofe allo stadio".

E sullo stadio Padovani:" Io ci tengo a ribadire che sul Padovani ci sarà un intervento soprattutto in chiave rugby, quello è un impianto rugbystico. Io sono un tifosissimo viola ma soprattutto fiorentino e quindi tifo per tutto lo sport fiorentino. Credo che uno stadio del rugby a Firenze da 7mila posti sia giusto, soprattutto se decidiamo di scommettere su altre discipline sportive e non solo sul calcio. Distinguo quindi il tema Padovani dal tema Fiorentina e dico che a prescindere dei viola questa è un'operazione da sostenere e portare avanti".