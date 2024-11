GIAMMARIOLI A RFV, Vice-Kean? Meglio un giovane

FirenzeViola.it

Stefano Giammarioli, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", per parlare di cosa dovrebbe fare la Fiorentina a gennaio: "Dai risultati che vedo credo ci sia poco da cambiare... Gennaio è sempre il momento più difficile per rinforzare le squadre, di solito si lavora di prospettiva o si cerca qualche pezzo per puntellare la rosa. Sicuramente la classifica può agevolare qualche operazione in entrata perché i giocatori sono invogliati a venire a Firenze. Però in questo momento la Fiorentina sta lavorando in prospettiva, guardando ai 2003 o ai 2004. E credo faccia benissimo".

Come interpreta questa classifica in Serie A?

"L'incertezza ancora per un po' l'avremo, anche se le grandi alla fine verranno fuori. Però c'è un discorso da fare sul calcio italiano, dove non si possono fare grandissimi investimenti: ci sarà sempre un livellamento verso il basso che riguarda tutti. Le rose vanno sempre più a pareggiarsi e credo che negli anni questa situazione sarà sempre più così e l'Atalanta insegna. Lo stesso Bologna o la stessa Fiorentina stanno lavorando come l'Atalanta".

Su chi punterrebbe come vice-Kean?

"Il parametro di decisione è sottilissimo perché bisogna conoscere bene anche il carattere di Kean. Può andare bene anche un giocatore di 30 anni, ma questo Kean è in una condizione tale che vicino a lui da addetto ai lavori consiglierei un giovane per lasciarlo in pace".

