GENTILI A RFV, Manca il regista. Jovic ha problemi

Il giornalista e voce storica della Rai Bruno Gentili ha parlato a RadioFirenzeviola della Fiorentina: "Deve vincere assolutamente giovedì con gli Hearts. Penso anche che non abbia grossi problemi contro una squadra che in Scozia non è neanche tra le prime della classe. Ha una difesa molto ballerina, tanti gol subiti, quindi la Fiorentina non dovrebbe avere problemi. Dopo la sconfitta a Istanbul, una vittoria è essenziale e sarebbe anche un elemento di conforto. Resta comunque una bella squadra nelle intenzioni, è bella da vedere però al momento il gioco non sta rendendo, segna poco.

Su Jovic: "Nelle ultime tre stagioni Jovic ha segnato soltanto 7 gol, c'è qualcosa che non va in un giocatore che il Real Madrid ha pagato 60 milioni. Evidentemente soffre di problemi di ambientamento, gli stessi che accusò il primo anno a Benfica. Probabilmente soffre anche problemi di continuità e quindi di alternanza con Cabral".

Sul modulo: "Forse sarebbe il caso di cambiare schema. Al momento la Fiorentina non ha gli interpreti per fare il 4-3-3. La fascia destra senza Nico Gonzalez e Dodo è una prateria. Il 4-2-3-1 potrebbe essere una soluzione, consente anche una copertura maggiore. Non bisogna essere anche ancorati sempre allo stesso modulo, come sta facendo Inzaghi all'Inter".

Sul mercato invernale: "La speranza è che possa recuperare gli infortunati e che trovi un regista alla Torreira. Amrabat mi piace, ma non è un regista, lì servono altre caratteristiche. Non è facile trovare giocatori disponibili, una soluzione poteva essere Rovella. Un altro che poteva essere acquistato è Vecino che dava dinamismo in mezzo al campo. Qualcosa che non andava c'era già la stagione scorsa, c'era squilibrio tra i gol fatti e quelli subiti. Non puoi fermare il Napoli e la Juventus e poi perdere a Bologna. Manca ancora un'identità adesso".