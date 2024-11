GARCIA (AS) A RFV, De Gea merita la Nazionale, ma...

FirenzeViola.it

Il giornalista spagnolo di AS Jorge Garcia, ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola durante 'Garrisca al Vento', ha parlato del connazionale David De Gea: "L'ho visto crescere all'Atletico Madrid, prima in Primavera e poi in prima squadra. Anche qui in Spagna siamo contenti di queste prestazione che De Gea sta facendo a Firenze. A me non sta sorprendendo perché sapevo della sua qualità e della sua mentalità. Quando lo vedo giocare vedo la voglia e la fame che ha ancora"

Si potrebbero riaprire le porte della Nazionale?

"Se parliamo in termini di livello assolutamente sì, merita una chiamata. Ma in generale è difficile perché De La Fuente lavora con il suo gruppo di fiducia".

Come mai non ha trovato prima una squadra?

"E' un gran mistero, mi ha sorpreso che non sia stato una scelta di una squadra che fa la Champions League. Lui quando ha lasciato lo United era stato uno dei migliori giocatori della stagione. C'erano squadre che cercavano portiere e nessuno ha preso in considerazione David, che è un portiere top".

