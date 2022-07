GAMBERINI A RFV, Ora si riparta da Milenkovic

Alessandro Gamberini, ex difensore viola, ha rilasciato un'intervista a Radio FirenzeViola: "Adesso sono vice allenatore del Venezia, un'esperienza davvero molto formativa per me. Per il prossimo anno vogliamo tenere alto il livello dei giocatori in un campionato comunque molto lungo. Stiamo ben programmando la fase iniziale in modo da tenere alto anche il livello delle prestazioni".

Parlando di Fiorentina, quanto è importante bloccare Milenkovic e Igor?

"Sono un punto di partenza, perché si è rivelata una coppia molto funzionale. Igor aveva delle buone potenzialità ed è stato bravo Italiano a farlo sbocciare, è chiaro poi giocatori che hanno fatto così bene abbiano mercato. Ma credo sia importante per la Fiorentina ripartire da loro".

Lei è stato in ritiro con la Fiorentina a Moena?

"No, sono dei tempi di Cortina, Folgaria, Castelrotto".

Quanto è cresciuto Italiano?

"Tantissimo, non tanto per quelle che sono le sue qualità, ma più che altro per la sua capacità di inserirsi in un contesto così in un momento comunque complicato vista l'annata precedente della Fiorentina non molto positiva. La società viola vuol tornare tra le prime, ha dato credibilità al suo lavoro e ha riacceso l'entusiasmo della piazza".

Parlando di quell'Athletic Bibao-Fiorentina, nel precampionato 2007, fu una serata particolare...

"Rimanemmo subito in dieci dopo poco, poi venivamo da un grandissimo lavoro durante la preparazione e non eravamo pronti a livello fisico. Poi loro avevano vissuto questa sfida quasi in trans agonistica, però da quella difficoltà prendemmo come uno schiaffo che ci dette una svegliata decisiva e facemmo un campionato straordinario. Sono momenti chiave".