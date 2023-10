GALLI A RFV, Stadio? Bisognava ascoltare Commisso

FirenzeViola.it

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Ecco le sue parole.

Ci può dare un parere sulla vicenda sconvolgente delle scommesse?

"Solo in Toscana nel 2022 le scommesse hanno avuto un giro di affari di sette miliardi e mezzo, con questi numeri le leggi odierne non bastano, dei sistemi potrebbero limitare gli orari delle giocate. A venticinque anni bisogna essere consapevoli, comunque è importante che queste voci e fonti vengano accertate prima di esprimersi su questi giovani ragazzi. Penso che giochino per noia, per divertimento e svago, ma ci sono delle regole nelle società e vanno rispettate. Le informazioni sulle regole che danno le società ai calciatori non vanno tralasciate perché poi si pagano le conseguenze. Tutte le regole della vita io le ho imparate nello spogliatoio, si può sbagliare ma non in determinati settori".

Riguardo lo stadio vede una soluzione?

"Si doveva fare lo stadio nuovo da tempo, si è pensato a varie zone della città. Alla fine si è deciso di puntare sullo stadio Franchi, dato che è stato considerato un bene culturale penso che vada curato e non stravolto come invece dovrebbe succedere. La Fiorentina potrebbe anche rischiare di non ospitare finali di competizioni europee perché lo stadio nuovo avrebbe meno di 40.000 posti. Deve rimanere il Franchi con la sua identità, magari può essere solamente coperto rendendolo ugualmente accessibile, migliorandolo senza intaccare la struttura. Commisso può decidere dove portare la Fiorentina a giocare, non è obbligato tecnicamente a far giocare la Fiorentina a Firenze a differenza dello stadio nuovo che potrebbe essere costruito solo all'interno della Città Metropolitana. Se avessero ascoltato Commisso, la Fiorentina avrebbe avuto uno stadio all'avanguardia per almeno cinquant'anni. Bisogna poi trovare un'altra sistemazione temporanea quando va rifatto lo stadio e va trovata per tempo. Per trovare la soluzione ognuno deve rinunciare a qualcosa".