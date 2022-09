GALANTE A RFV, Per la Viola momento no. Juve...

L'ex difensore del Torino Fabio Galante ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola e ha commentato così la prossima sfida dei viola con la Juventus: "Spero che la Fiorentina riesca a fermare la Juve, che è tra le candidate a vincere lo scudetto. Anche un pareggio andrebbe bene. Con l'Udinese non ha giocato benissimo ma penso che la Fiorentina possa riuscire a ripetere il campionato dell'anno scorso, ci sono squadre che si sono rinforzate come l'Atalanta e la Roma quindi non sarà facile a riconfermare quello fatto l'anno passato, però per gli acquisti che ha fatto ha tutti i numeri per ripetersi".

Critiche a Italiano per il troppo turnover?

"Questo è il bello del calcio, adesso uno va a vedere i numeri della squadra. Ma alla fine dello scorso campionato si parlava di Italiano come un allenatore che riesce ad avere il massimo da tutti e riesce a mettere gli attaccanti in condizioni di segnare tanti gol. Secondo me è solo un momento no, i gol arriveranno"

Sulla solidità difensiva viola: "Il reparto è anche aiutato dal gioco di squadra. Io ho visto la gara contro il Napoli, dove la Fiorentina poteva anche vincere, è stata fatta una gara offensiva e i difensori sono stati molto bravi. Hanno vinto tanti duelli. La fortuna dei difensori è che davanti la squadra è molto aggressiva. La Fiorentina è su una buona strada, manca solo il gol".