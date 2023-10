GALANTE A RFV, Italiano esalta le qualità di Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Durante "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola, è intervenuto l'ex difensore tra le altre dell'Empoli Fabio Galante: "Si va verso un calcio ragionato e che inizia dalla costruzione dal basso. C'è chi lo fa di più, come Italiano, Gasperini, Juric, Palladino... E chi meno. Sono cambiati i tempi, ma è normale che poi uno come Martinez Quarta possa esaltare, così facendo, le proprie caratteristiche".

Se la Fiorentina vince lunedì contro l'Empoli alimenta i propri sogni.

"I viola sono in un momento top, c'è entusiasmo, bel gioco. L'Empoli però, col cambio di allenatore, penso stia ingranando e quindi come tutti i derby è tutto possibile. Sarà una bella partita, da tripla, con giocate e divertimento.

La Fiorentina è pronta per giocare su più fronti?

"Per me i calciatori non fanno calcoli quando scendono in campo. Tutti vorremmo concorrere, sempre, per ogni competizione possibile"