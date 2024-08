G.FONTANA A RFV: "Per Amrabat meglio restare in viola che andare al Napoli. Ecco cosa perde la Fiorentina senza Nico"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Gaetano Fontana, ex portiere e ora allenatore, ha parlato della Fiorentina nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Gudmundsson ha fatto molto bene lo scorso campionato ed è un giocatore che sa lavorare negli spazi. Stiamo parlando di due atleti di altissimo profilo, nel momento in cui si sceglie di cambiare, la Fiorentina è andata a pescare un giocatore che possa essere utile per il calcio di Palladino. E' stata un'operazione ottima, poi il campo dovrà confermarla".

La Fiorentina cosa ottiene di più acquistando Gudmundsson e cosa perde con l'addio di Nico?

"Nico è imprevedibile, ti salta l'uomo e crea superiorità numerica. In questo senso la Fiorentina potrebbe perdere qualcosa. Gudmundsson però è più completo, nelle due fasi e non solo. Credo che Gud possa dare più garanzie quando la Fiorentina non sarà in possesso palla, mentre ne avrà meno in fase offensiva perdendo Nico".

Come vede Amrabat nella Fiorentina di Palladino e cosa pensa dell'interesse del Napoli?

"Ritengo Amrabat un giocatore funzionale per Palladino perché torna a garantire le qualità tecniche che lo aveva visto imporsi ai tempi di Verona. Col modulo della Fiorentina si potrebbe esprimere a grandissimi livelli. A Napoli stanno cercando di completare l'organico, visto che hanno una rosa ristretta. Andando in azzurro andrebbe a completare un reparto, si inserirebbe tra i titolari. Penso che avrebbe più chance di imporsi alla Fiorentina rispetto alla squadra di Conte dove rischierebbe di non avere lo stesso spazio vista la presenza di Lobotka e Anguissa. Se il Napoli punterà però forte su di lui, evidentemente Conte sa di aver bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche che mancano agli azzurri".

