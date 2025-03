RFV Fulvio Collovati su Palladino: "Non può dire di essere contento quando perde"

Fulvio Collovati, ex calciatore e dirigente sportivo italiano è intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Viola Amore mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Gli allenatori non possono dire che sono contenti quando perdono, ho commentato entrambe le gare contro l'Inter e sono rimasto stupito in positivo dalla prestazione dei viola sia nella gara d'andata sia nella gara di ritorno dove la Fiorentina poteva pure pareggiare. Contro il Napoli non ho visto una grande prestazione, l'allenatore deve essere obbiettivo, è giusto difendere la squadra ma il campo parla".

Questa Fiorentina ha qualità per esprimere un gioco migliore?

"Il mercato della Fiorentina è stato ottimo, ogni squadra ha qualche assenza, quando giochi però in maniera attendista devi avere più coraggio e rischiare la giocata".

La Fiorentina deve giocare a 3?

" La Fiorentina ha grandi difensori, ritengo che se un difensore è forte sa giocare sia a 3 che in coppia e i vari Comuzzo, Ranieri e Pongracic sono in grado di farlo, se sai difendere non ci sono problemi con nessun modulo".