FRATINI A RFV, Vi spiego la mia visita al Viola Park

L'imprenditore e tifoso viola Sandro Fratini ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", del mercato viola. Ecco le sue parole:"La Fiorentina ha speso, e non poco. Dobbiamo dare un periodo di ambientamento ad alcuni giocatori, come chi viene dal Sud America, come Beltran. I propositi ci sono, vediamo che accadrà."

Su Kean: "Se guardo i numeri, la mia reazione è come quella di tutti i tifosi viola, però ho sempre sentito parlare di un predestinato. Il mio giudizio su di lui è assolutamente positivo, se riesce a fare quello step mentale. Lucca mi piace, ma penso sia una scommessa. Il centravanti è quello che ti fa la differenza, quindi per questo ruolo punterei su uno da doppia cifra in su, anche se probabilmente per noi il prezzo è troppo eccessivo per questi profili."

Sugli addii a centrocampo: "Mi è dispiaciuto per la perdita di Jack, poteva dare ancora molto. È stata per me la perdita più dolorosa. Anche Duncan, così come Bonaventura, ha tutta la mia stima, perché è una grande persona. Per Castrovilli credo che il problema fosse differente e legato a un problema fisico. Se Castro si fosse accontentato di un anno, forse le cose sarebbero andate diversamente. È ovvio che un gran colpo a centrocampo accenderebbe gli animi. Ho sentito parlare di Asllani; avere quelle caratteristiche nel gioco di palladino sarebbe perfetto. Anche per Carboni, sempre dell'Inter, sarei contento. Bisogna investire su questo tipo di profili, individuandoli col nostro scouting."

Sulla visita di una di una delegazione del Bahrein al Viola Park: "Ho accompagnato degli amici del Bahrein, che hanno un fan club viola. Parlo sempre con loro della mia fede e cerco di convincerli a non tifare per l'Inter o la Juve. Il mio amore per la Fiorentina è infinito e loro sono simpatizzanti. Siccome erano a Firenze per una visita e curiosi di vedere il Viola Park, li ho portati a visitare il centro sportivo. Firenze, come capitale della cultura, è una città straordinaria, con un fascino incredibile. Poi, loro associano alla Fiorentina i nomi di Batistuta e Antognoni."