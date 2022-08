FOSCHI A RFV, Terrei egoisticamente Milenkovic

Rino Foschi, ex direttore sportivo fra le altre del Palermo, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Io egoisticamente Milenkovic lo terrei. Nel calcio sono successe cose ben peggiori di questa. Potrebbe essere il difensore giusto per il salto di qualità della squadra di Italiano. Stiamo parlando di un calciatore importante".

Cosa dovrebbe succedere in caso di una sua eventuale cessione?

"Non è facile, credo che gli addetti ai lavori sapevano di questa situazione. Secondo me stanno lavorando nel silenzio, la Fiorentina qualcosa di importante penso che lo abbia già sotto controllo".

Secondo lei chi parte titolare in attacco?

"Jovic è giovane e deve dimostrare. Cabral deve continuare a entrare nei meccanismi. Secondo me sono entrambi ottimi giocatori. La Fiorentina sta pensando di inserire un altro attaccante magari di una fascia diversa, uno che non venga a fare il titolare ovviamente".

Cosa si aspetta dalla prossima stagione?

"Secondo me la Fiorentina si ripeterà. Nel finale di campionato ha sbagliato qualcosa, ma se si migliorerà ancora in qualcosa la Fiorentina farà sicuramente parte delle sette sorelle. Il pubblico è vicino alla squadra e questo è molto importante. Io se fossi un tifoso viola sarei molto felice di quello che sta facendo la società".

La Fiorentina si è migliorata?

"La Fiorentina ha fatto delle ottime uscite ma anche in entrata si è mossa molto bene. Con Italiano si è aperto un ciclo particolare, un giovane allenatore molto promettente. Io ho cresciuto Italiano come calciatore e conosco pregi e difetti".