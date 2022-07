FORTUNATO A RFV, L. Alberto-Lo Celso: uno sforzo...

L'ex viola Daniele Fortunato ha così parlato a Radio FirenzeViola: "La viola ha fatto un gran campionato. Ho sempre pensato che la società possa fare qualcosa in più, una squadra un po' più protagonista. Dire che non ha fatto bene non è giusto. Ma mi aspetto qualcosa a livello di mercato".

Sono arrivati giocatori funzionali, come Mandragora, Dodo e Jovic. Come li vede?

"Mandragora è un ottimo giocatore. Sono tutti da Fiorentina ma la rosa è ancora da migliorare perché il campionato è lungo. La viola dovrebbe essere più competitiva a livello di panchina. Quando arrivò Maradona al Napoli inizialmente la squadra lottava per non retrocedere, poi è migliorata la rosa e il Napoli ha vinto".

Si era parlato di Luis Alberto e Lo Celso. L’idea di aggiungere un big c’è…

"Sì, un piccolo sforzo per renderla più competitiva ci sta".

Cosa pensi di Gollini? Ha fatto capire di esser andato via da Bergamo dopo aver rotto con Gasperini…

"Gasperini li consuma e dopo 2-3 anni devi andare via. Credo che Gollini abbia fatto bene. Aggiungo che cambiare ambiente può far bene

Italiano per stimolare la propria rosa ha fatto riferimento a Gasperini e al sogno Champions

Italiano è più umano, Gasperini è un martello continuo. Italiano pretende ma a volte lascia andare.

La Viola può fare lo stesso percorso dell’Atalanta?

L’Atalnata ha un attacco che in pochi hanno. Si parla sempre della tattica dell’Atalanta ma c’è da dire anche che hanno grande qualità. La Fiorentina se vuole raggiungere quel livello deve fare 1-2 colpi. I campioni ti fanno vincere.