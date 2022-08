FONTANA A RFV, Tanti mancini in mezzo? Vi spiego

In avvicinamento al delicato playoff di ritorno di Conference League contro il Twente, che darà o meno alla Fiorentina l'accesso alla fase a gironi della competizione, Radio Firenze Viola ha contattato in esclusiva l'ex viola Gaetano Fontana. Ecco le parole dell'ex centrocampista (con una stagione a Firenze tra il 2003 e il 2004) ai nostri microfoni: "Stasera mi aspetto che la Fiorentina farà una gara propositiva, alla ricerca del gol. Devi andare in campo con l'idea di azzannare l'avversario e di fare gol subito. La condizione fisica adesso non è al massimo e si vede... questa potrà arrivare solo tra 3-4 domeniche. I viola però sono costruiti per giocare a calcio, non per contenere. Per questo sarà essenziale avere una gestione intelligente del pallone".

Ai viola serve un Gaetano Fontana che tenti il gol da fuori area, come capitò a lei contro il Messina?

"Quello fu un gol importante, dopo un girone d'andata difficile. In ogni caso i giocatori che la Fiorentina può vantare a centrocampo sono tutti calciatori di spessore. Barak lo scorso anno ha fatto benissimo in una squadra di medio valore per questo potrà dare tantissimo a questo gruppo. Ormai i viola comunque hanno una struttura di squadra importante".

E' un problema se a centrocampo ci sono troppe mezzali mancine?

"No non credo, tanti mancini possono giocare anche a piede invertito a destra... non penso che questo creerà problemi. Il Sassuolo spesso fa giocare gli interni di centrocampo a piede invertito. Forse Italiano nella sua testa ha già in mente soluzioni di questo tipo".

In vista della gara di questa sera con il Twente, meglio Cabral o Jovic?

"In partenza credo toccherà a Cabral... ci sarà da correre tanto e penso che il brasiliano possa essere un giocatore più utile".