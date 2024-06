FONTANA A RFV, Musso ha giocato per la Champions...

FirenzeViola.it

Alberto 'Jimmy' Fontana, ex portiere fra le altre di Inter e Atalanta, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro': "Quest'anno Musso ha vinto un trofeo ed è abituato da tre anni a giocare per campionati competitivi. L'Atalanta si è ritrovata con due prime donne e dovrà fare una scelta per non trovarsi con due portieri così importanti. Firenze è una piazza che tutti i calciatori mettono in alto nella propria graduatoria. Terracciano alla Fiorentina è una certezza e può fare il titolare oppure un'alternativa importantissima. Probabilmente per fare un salto in avanti ci può stare di confermarlo ma può anche pensare ad un calciatore che sia davanti a Terracciano e poi sarebbe il campo a parlare".

Di Terracciano cosa ne pensa?

"È un ragazzo che in passato non ha giocato tantissimo e sempre, questo potrebbe pagarlo ma dipende sempre anche da chi ti allena: è il preparatore dei portieri che ti fa fare il salto in alto perché ti può gestire al meglio. Savorani? Non sono un suo fan, devo essere sincero".

Musso è diverso da Terracciano?

"Musso ha tanti minuti con ambizioni molto importanti: a Bergamo hanno puntato alla Champions League e quando giochi certe partite poi ci fai l'abitudine. Penso a Vicario che ha fatto tutte le categorie ed è arrivato in Serie A con le spalle larghe. I portieri sono fatti di categorie, di fare minuti in campo e poi quando arrivi a certi livelli sai meglio chi sei".

Martinelli?

"Firenze non è Empoli e lotta per determinati obiettivi. Non è facile essere il portiere della Fiorentina ma fare qualche anno di purgatorio per tornare con qualche certezza più alta è meglio".

