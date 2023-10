FONTANA A RFV, Arthur, una sola parola. E M. Lopez...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Ascolta l'audio

Gaetano Fontana a Radio FirenzeViola

L'x centrocampista Gaetano Fontana ha parlato così oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Amore Mio'. Cominciando da Arthur: "Io voglio solo usare una sola parola per lui: fiducia. Ha trovato fiducia da parte di tutti a Firenze e per questo riesce a giocare come sa. Anche alla Juve era andato per mettere a disposizione le sue qualità ma lì non è riuscito a sentirsi al centro di un progetto. Ora credo che la Fiorentina gli stia dando questo e sta dimostrando di essere un maestro nel gestire la palla. Riesce a rendere semplici anche le cose difficili perché vede prima le giocate".

Di Duncan cosa pensa?

"A me piace molto perché ha qualità perfette per affiancare giocatori come Arthur o Maxime Lopez. Bisogna vedere come reagirà ad eventuali avversità ma sono molto affascinato da che tipo di giocatore è diventato Duncan. È una mezzala moderna che è maturata molto ma bisogna avere pazienza, così come per Maxime Lopez che è un'alternativa ad Arthur ma potrebbe giocarci anche insieme. Ha già fatto la mezzala in un centrocampo a tre".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO