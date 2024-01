FILARMONICO A RFV, Parisi esterno mi piace: bella idea

FirenzeViola.it

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore ai tempi dell'Avellino di Fabiano Parisi, è intervenuto oggi a 'Chi si compra', in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Fabiano ha una spinta e una forza nel dribbling incredibile, quindi anche esterno alto potrebbe essere il ruolo adatto per lui. Il mister ci ha visto lungo, potrebbe dare ottime garanzie e mettere più palloni al centro dell'area giocando da esterno alto. Credo che Parisi abbia fatto benissimo a venire a Firenze, al di là di un minutaggio complessivo non enorme. Ci sono stati alcuni errori ma ha giocato in un ruolo non suo: dobbiamo credere in lui e si deve ancora formare, è al primo anno in cui si confronta con giocatori di una certa esperienza. Ma sono sicuro che farà bene".

