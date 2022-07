FICINI A RFV, Bajrami bel giocatore, anche da mezzala

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex difensore viola Fabrizio Ficini, che ha commentato le principali tematiche che riguardano la Fiorentina. Queste le sue parole, a partire da Bajrami: "Buonissimo giocatore, un buon rifinitore e suggeritore. Ha piede, calcia bene le punizioni e i rigori. Ha qualità, per me dietro la punta è un buon acquisto. In B ha fatto sfracelli. Nello scacchiere di Italiano lo vedrei bene a sinistra per rientrare sul destro, per servire la punta o l’altro esterno. Dietro la prima punta però è il suo ruolo ideale. Perché nel 4-3-3 deve difendere e aiutare il terzino, anche se su quel profilo penso che con Italiano possa migliorare. Poi può essere adattato a mezzala. Gioca bene sia di destro che di sinistro, ha grande visione e inserimento. In fase offensiva ha molti pregi, l’unico difetto è la fase di difesa, nella pressione e nella riconquista della palla. Ma in ogni caso può essere un buon acquisto, anche perché Italiano se lo prende vuol dire che sa già come metterlo in campo".

Su Amrabat e Mandragora: "Amrabat non si scopre di certo ora. A Verona fece benissimo in un ruolo non da regista. L'anno scorso quando è mancato Torreira ha fatto bene, ma non ha quelle caratteristiche. Mandragora ha piede ed è un centrocampista tosto, ha un bel tiro da fuori e può portare qualche gol".

Sulle ambizioni viola: "Penso che la Fiorentina possa fare meglio. Ha fatto benissimo l’anno scorso, un gran campionato con tanta pressione addosso. Anche perché il calcio di Italiano è bello da vedere ma a un certo punto della stagione porta un calo di energie. Se vuoi fare bel gioco e fare punti, devi pagare sotto il punto di vista fisico, a meno che tu non abbia una rosa molto ampia. Credo che meglio di Italiano nessuna possa fare meglio queste valutazioni".