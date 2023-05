FERRONI A RFV, Oggi sarà tosta, ma sono fiducioso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Armando Ferroni, ex difensore viola, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Per quanto riguarda la partita di stasera sono fiducioso; sarà una gara tosta, il Basilea è una squadra aggressiva e lo ha dimostrato anche nella partita d'andata. Loro hanno un modulo basato molto sulle ripartenze, i nostri trequartisti dovranno essere bravi a mettere Cabral in condizione di fare gol. Resto molto fiducioso sulla possibilità che si qualifichi per la finale di Conference".

Che sensazioni ha per la finale di Coppa Italia? "Penso che la finale contro l'Inter sia più abbordabile, anche solo per il fatto che i neroazzurri avranno la testa principalmente alla finale di Champions a Istanbul"

Un giudizio su Dodo? "Dodo è diventato determinante per questa squadra, la sua velocità stasera sarà determinante perché il Basilea è una squadra che tende a chiudersi molto in difesa, e quindi sarà necessaria la presenza di giocatori, come Nico Gonzalez anche, che saltano l'uomo".

Su chi punterebbe stasera? "Penso che stasera i giocatori fondamentali che potranno determinare il risultato a nostro favore sono Dodo, Gonzalez, Bonaventura e Cabral ovviamente. La velocità di fraseggio del pallone sarà fondamentale, dovrà essere la Fiorentina a fare la partita e impostare il gioco. Non può assolutamente permettersi errori come quello che all'andata ha portato al secondo gol del Basilea. Il pareggio al Franchi poteva anche essere accettabile, ma non esiste perdere una partita in quel modo, soprattutto se si tratta di una semifinale".