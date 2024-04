FELTRI A RFV, Domani una Dea come ad Anfield? È dura

FirenzeViola.it

A Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", è intervenuto il giornalista Vittorio Feltri (storica firma di Libero nonché tifoso dell'Atalanta e simpatizzante della Fiorentina) in vista dell'imminente incontro di Coppa Italia tra nerazzurri e viola. Ecco alcune delle sue parole:

Per lei l'Atalanta è la moglie e la Fiorentina l'amante. Domani quale squadra sosterrà?

"Farò il tifo per quella che merita di più".

Quale squadra è più in forma?

"L'Atalanta mi ha impressionato con la vittoria ad Anfield. Però non mi basta e secondo me è difficile possa ripetersi con la Fiorentina".

Da ragazzo, quale giocatore le piaceva della Fiorentina?

"A 13 anni Julinho nella vittoria dello scudetto mi faceva impazzire. Grandissima squadra quella dello scudetto con Bernardini, quella Fiorentina era imbattibile e me la ricordo molto bene".

Cosa ne pensa di Italiano?

"Si è rivelato un allenatore di alto livello e a me piace molto".

Qual è il giocatore più in forma dell'Atalanta?

"Koopmeiners è il più continuo, ma occhio anche a De Ketelaere che se è in giornata è pericoloso. Della fiorentina mi piacciono i meccanismi di gioco. Bonaventura mi è sempre piaciuto, quando il Milan puntò gli occhi su Bonaventura io stavo al ristorante e mi chiamò Berlusconi che mi chiese un consiglio su di lui: ovvero se avesse dei tatuaggi, gli risposi di no e allora lui affermò di volerlo comprare".

Preferirebbe la Coppa Italia all'Europa League per l'Atalanta?

"Io preferisco la Coppa Italia perché non mi piacciono tanto le competizioni europee".