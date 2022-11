FATTORI A RFV, Via Ranieri: punterei la Conference

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato durante “Viola Amore Mio” ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare le principali situazioni di casa Fiorentina: “A dir la verità è cominciata malino la stagione, peccato per la sconfitta di Milano ma la Fiorentina è tornata in scia delle aspettative. Siamo a 8 punti dalla Roma, e recuperare questa distanza a una big non è facile. Poi manca tutto un girone e da gennaio sarà un campionato nuovo. Ma riparti da –8, non da zero. Ci vuole un crollo di tutte. Davanti ci sono squadre importanti e noi dobbiamo tenere un passo da scudetto per puntare ancora all’Europa”.

C'è un giocatore che l’ha colpita particolarmente?

“Sicuramente Ikoné e Kouamé sono cresciuto molto. Ikone si muove con più leggerezza, è molto più libero di testa dopo essere stato condizionato per molti mesi. Poi può sbagliare una partita, ma lo sto vedendo bene. Era un elemento importante del Lille”.

Sul mercato: “Zurkowski andrà venduto, io manderei Ranieri a giocare e troverei un centrale. Ne abbiamo solo tre e ne servirebbero quattro. Poi comunque deve rientrare Sottil e anche Castrovilli. C'è copertura a livello offensivo, siamo un po’ più carenti in fase difensiva”.

Su Jovic: “Punterei molto su di lui. Non bisogna mettergli concorrenza. Cabral si è dimostrato un ragazzo serio ma ci devono essere delle priorità. Devi scegliere su chi puntare e io lo farei su Jovic. Magari dandogli fiducia...”

Come vede la Fiorentina in Conference?

“Avrei evitato solo il Braga e purtroppo l’abbiamo pescato. Però, se passiamo, c’è la Lazio che diventa un disturbo. In questo momento pensiamo al Braga che è un ostacolo grosso, ma anche loro avranno problemi ad incontrare noi. La Fiorentina può puntare a vincere la Conference. Ma ora c’è anche la Lazio e anche altre squadre forti. Magari è rimasto l’unico obiettivo, che tra l'atro in caso di vittoria ti porta in Europa League. La Conference è la “coppa del nonno”, ma se vinta permette l’ingresso nella coppa vera. E poi vincere è sempre bello”.

Che ne pensa di Sabiri?

“Buon giocatore. Non so come possa ritagliarsi spazio nella Fiorentina di Italiano, ma per giugno può essere un elemento interessante. Ha fatto bene a Genova e ora non trova spazio”.

Sulla Fiorentina Femminile: “Non ci aspettiamo scudetti o Champions League perché è difficile. Ma con le piccole vince, con le grandi qualche risultato è arrivato. Ieri il pareggio con l’Inter è stato importante. Sarebbe fondamentale andare ai playoff”.