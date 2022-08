FATTORI A RFV, Jovic? Attaccante da 20 gol. Ikonè...

Sauro Fattori, ex calciatore viola e allenatore della Fiorentina Femminile fino al 2018, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di diverse tematiche attorno alla squadra di Vincenzo Italiano, tra cui la gerarchia dei portieri: "Io credo abbiano già in mente la gerarchia dei portieri, è normale che ci sia un po' di rivalità che possa essere destabilizzante, ma ormai siamo molto maturati su questo aspetto".

Preferisce Jovic o Cabral?

"A me piace tantissimo Jovic perchè ha caratteristiche da grandissimo giocatore ed è abituato ad alti livelli, appena starà bene farà la differenza. E' un attaccante da 15-20 gol, ne parlano di uno un po' matto, a Firenze ha trovato l'ambiente ideale che lo esalterà".

Su Ikonè...

"Io sono un estimatore di Ikonè e spero che faccia il salto di qualità, anno scorso c'era vicino. Ieri è entrato male ma tutta la squadra era calata. Questo calo l'ho visto anche con la Cremonese, secondo me va trovata ancora la condizione ideale, soprattutto non avendo un regista non è una squadra che può addormentare la partita o gestirla. Bisogna partire bene e chiudere le partite".

Sul match di ritorno con il Twente...

"Non vedo in dubbio la qualificazione, sono molto inferiori a noi a livello tecnico e nessuno mi ha impressionato, sono convinto e spero che passeremo il turno, dò un 80%. Mi dispiace perché ieri potevamo chiudere anche con un 3-0".

Sulla difesa...

"La vedo molto in difficoltà, sia Quarta che Nastasic gli ho visti male. Appena Dodò sarà in condizione non avrà rivali su quella corsia, l'ho seguito molto in passato e sono sicuro sarà meglio di Odriozola. Credo che la Fiorentina andrà sul mercato alla ricerca anche di un difensore centrale. Penso serva anche un ricambio a Biraghi perché Terzic non credo convinca Italiano, ed è penalizzante per il terzino ex Inter non poter mai riposare".