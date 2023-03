FASCETTI A RFV, ACF premi i 40 eroi di Sivas

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Eugenio Fascetti a Radio Firenze Viola

L'ex allenatore Eugenio Fascetti ha parlato di attualità viola a "Viola amore mio" su Radio Firenzeviola, partendo dale italiane in Europa: "Secondo me il valore del calcio italiano va a periodi. è sempre bello vedere 6 squadre ai quarti, nonostante l'inter abbia sofferto un po' ma va bene".

Fiorentina è diventa più matura? "La partita che ha dato la svolta è quella di Verona, se avesse perso sarebbe stato un problema. Vincere anche ieri 1-4 dopo essere stati in svantaggio è una dimostrazione di forza. A centrocampo abbiamo due bei martelli, sia Amrabat che Mandragora, magari manca un po' di velocità a centrocampo. In difesa sono tutti bravi e in attacco Cabral ha ritrovato il gol. C'è un bell'organico, ha due coppe in corso, è entrata in forma nel momento giusto".

Domenica c'è il campionato, la Fiorentina affronterà il Lecce, squadra che ha allenato. Che partita vede? "E' una squadra ostica. è un periodo negativo, ma io lo affronterei con lo stesso piglio, senza pensare che sia una partita facile. Per fare il salto di qualità devi vincere queste partite, non importa come ma le devi vincere".

La chiave tattica sembra il cambio modulo. la Fiorentina è passata ad un 4231 e ha fatto una scelta su chi puntare: "Ad un certo punto una scelta la devi fare. Ci deve essere una formazione base e ogni tanto cambiare qualcosa. Non sono d'accordo nello stravolgere la formazione ogni domenica".

Riguardo alla crescita dei giocatori arrivati dal mercato? "Secondo me, da qui alla fin del campionato possa fare delle grosse sorprese. Castrovilli è il giocatore che da la scintilla, è la fantasia che manca al centrocampo

Giudizio su Italiano? "Questa è la dimostrazione che ha cercato, ha cercato e ora ha trovato la quadra. Poi non sbaglia un anno: ha vinto a trapani, ha vinto a Spezia, ha fatto bene a Firenze e se quest'anno continua così ha fatto bene anche quest'anno, Firenze non è facile. A me piace tanto".

Mourinho dice che la viola è la favorita in Conference "Lui è uno che mastica calcio quindi spero che dica la verità."

Cosa pensa dei tifosi viola in Turchia? "Quei 40 pazzi che sono andati in Turchia sono stati fantastici. bisognerebbe prendere nome e cognome e portarli gratis la prossima volta. Andare fino la non è facile andrebbero premiati"