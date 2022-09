FARGETTA A RFV, Italiano mi piace molto. La Juve..

Mario Fargetta, noto deejay e tifoso della Juventus, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Speriamo regga il tempo per le persone che verranno questo pomeriggio a Prato per il Deejay Time lì a divertirsi in quelle due ore senza sosta. Io sono simpatizzante di tante squadre ma tifo Juventus. Stavo per fare il calciatore ma ho la caviglia un po' in disordine. La rivalità con la Juventus è sentita forse un po' di più a Firenze che tutte le volte è una bolgia. Noi ricordiamo brutti e bei momenti al Franchi, sono sicuro che anche oggi sarà stracolmo".

Come sta la Juventus?

"Arriva in un periodo in cui è partita non benissimo ma si sta aggiustando nel tempo. È arrivato l'ultimo acquisto per sistemare il centrocampo e stiamo aspettando Chiesa: oggi sarà una bella prova perché giocare a Firenze non sarà semplice, la Fiorentina è una bella squadra. Di solito noi giochiamo bene il primo tempo poi ci perdiamo. Lo juventino vede questa partita come una prova in cui vediamo anche nuovi giocatori in campo, con una formazione abbastanza nuova. Non so cosa aspettarmi oggi".

La Fiorentina?

"Mi è dispiaciuto davvero per la Fiorentina che abbia perso l'anno scorso in coppa con quel gol di Venuti all'ultimo. Mi piace veramente tanto la squadra di Italiano".

Amrabat?

"Sappiamo che i giocatori hanno alti e bassi. Bisogna sperare che abbia costanza e che non sia vittima di infortuni. Il centrocampista è un motore e Amrabat è bravo".

Igor?

"È veramente forte, mi piace".

Italiano?

"Lui mi piace proprio, è veramente bravo. Sta costruendo la squadra per fare il salto con una big: lo ammiro molto. Ora deve farsi valere in Europa, secondo me la Fiorentina dovrebbe fare lo stesso percorso fatto dalla Roma l'anno scorso. Queste sono le grandi soddisfazioni per una società".