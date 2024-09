FANTINI A RFV, Palladino: il tempo del rodaggio è finito

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Enrico Fantini ha detto la sua sull'inizio di stagione dei viola: "Adesso tocca a Palladino. Il rodaggio è finito ormai. La vittoria con la Lazio ha dato più serenità anche al tecnico, ora è il momento di lavorare e fare meglio. Domenica ha dato anche tanti spunti tattici a Palladino".

Che si aspetta dalla gara contro l'Empoli?

"Penso che non abbandonerà la difesa a tre. Questa è una squadra abituata alla linea a quattro, anche con Italiano faceva così. Mi viene in mente Biraghi, che a sinistra non può fare il braccetto ma che come terzino dà più garanzie. Davanti ci sarà di sicuro Gudmundsson e poi vedremo. Di fronte ci sarà l'Empoli, una squadra con personalità e giocatori interessanti. Sarà una partita davvero difficile".

E sull'Empoli invece: cosa l'ha stupito?

"La mano di D'Aversa si vede tanto. Anche dai dettagli e dagli schemi, a Roma stavano per segnare su schema da calcio piazzato. In più mi piacciono tanto i calciatori, soprattutto Colombo e Fazzini".