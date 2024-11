FANTINI A RFV, Beltran beneficia di giocare insieme a Kean

FirenzeViola.it

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca al Vento" l'ex Fiorentina Enrico Fantini ha detto la sua sull'inizio di stagione dei viola. Queste le sue parole: "Da quando si è messa a giocare a 4, la Fiorentina ha trovato gli equilibri giusti. Il merito però va dato anche un attaccante che sta mostrando tutto il suo valore, ovvero Kean. E poi una persona che ne sta trovando grandi vantaggi è Beltran, che giocare vicino a Kean gli fa bene. Quest'anno sta facendo bene. La Fiorentina deve stare in queste competizioni e in quelle zone di classifica".

Si ricorda Chiellini in viola? "Posso comprendere il disappunto dei tifosi quando Comuzzo ha detto che si ispira a Chiellini. Però lo capisco perché a Firenze non si è visto il miglior Chiellini. Da quando è andato alla Juventus è diventato devastante. Quando era alla Fiorentina era giovane, però è normale che per i giovani italiani sia un esempio. A Comuzzo non bisogna fargli sentire questo peso e dargli questa colpa".

Si aspettava di l'inizio straripante di Kean? "Inizialmente avevo qualche dubbio, veniva da una stagione con 0 gol e la Fiorentina aveva da tempo il problema del centravanti. Lui ha dimostrato che sa fare gol e lo sta dimostrando, mi auguro con tutto il cuore che continui su questa strada".

Dove può arrivare questa Fiorentina? "Finché la Fiorentina va lasciamola andare. E' una bellezza vederla così alta in classifica. Godiamoci questa Fiorentina".