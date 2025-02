RFV Fabrizio Lucchesi: "Difficile che la Fiorentina faccia gli stessi punti del girone di andata"

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato così a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro".

Secondo lei perché Palladino cerca continuamente di adattare i giocatori a ruoli che non sono i loro?

"Questa domanda spero che qualcuno l'abbia fatta in conferenza stampa. A volte gli allenatori si complicano un pò la vita, però lui lo reputo un allenatore competente, quindi sicuramente avrà le sue motivazioni se ha fatto determinate scelte. Se i risultati sportivi vengono ha ragione lui, altrimenti ha torto. Io mi sono fatto anche un altra idea: la Fiorentina è stata caratterizzata da alcune operazioni forzate per mancanza di giocatori come Bove, questa è una mezza forzatura. Io credo che a gennaio si debbano fare poche operazioni, in primis perché è difficile trovare giocatori funzionali e in più ci vuole tempo di adattamento. Ovviamente se giochi contro l'Inter è un conto, se giochi contro il Como è possibile non avere le stesse motivazioni che hai contro una big e a quel punto perdi un po' di certezze. L'idea che la Fiorentina nel girone di ritorno possa fare più punti del girone di andata per me è un utopia."

Come proveresti a 'salvare' un giocatore come Gudmundsson?

"È indispensabile provare a recuperarlo perché è un giocatore importante. Non ci si scorda come si gioca a calcio, però si devono ricreare le condizioni affinché lui possa rendere al massimo. Solo chi gli sta attorno può capire il problema e come intervenire. Lui è un giocatore che ti caratterizza un reparto, quindi deve sere bravo l'allenatore a scegliere chi schierare."

Noi abbiamo ipotizzato che non ci sia un grande feeling tra Palladino e Gudmundsson, cosa ne pensa?

"Sicuramente i dirigenti ne sanno molto di più di noi. Quello che mi domando sono le valutazioni riguardo al mercato fatte in estate. È possibile che l'allenatore avesse delle esigenze e che adesso siano cambiate. La soluzione migliore è quella che fa il bene della squadra".

