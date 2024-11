FABBRI A RFV, Champions un obiettivo. Comuzzo...

Nel post partita di Fiorentina-Hellas Verona ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola l'atleta olimpico di getto del peso e grande tifoso viola Leonardo Fabbri: "È una goduria, per me doppia perché ho Kean e De Gea al fantacalcio che mi hanno portato al primo posto in classifica. Speriamo di vincerlo quest'anno perché per ora ho sempre perso. È più facile vincere le Olimpiadi per me (ride, ndr). Scherzi a parte, è bellissimo quello che sta facendo la Fiorentina. A Firenze non vinciamo mai niente ma questi momenti ce li godiamo come fossero titoli. Dobbiamo continuare così, senza abbassare mai la testa. Io a Parigi arrivai dopo 14 vittorie consecutive e forse non avevo la stessa fame di vittoria.

Invece la viola deve continuare ad avere questa voglia di vincere. Al di là di Kean sono contentissimo di vedere la crescita di Pietro Comuzzo e l'approdo in Nazionale. Recentemente ci siamo scambiati la maglia, ci siamo sentiti e gli ho fatto tanti complimenti. A 19 anni essere a questi livelli vuol dire tanto. Sono felicissimo per lui. Obiettivi? Minimo la Champions: bisogna sognare ed essere ambiziosi senza accontentarsi".