FABBRI A RFV, A Bove direi di godersi la vita. Ieri...

Leonardo Fabbri, pesista fiorentino e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al vento", per parlare di Edoardo Bove: "Io al momento mi trovo in Sud Africa che rispetto all'Italia è un'ora avanti. Ieri dovevo tornare a casa per vedere la Fiorentina intorno alle 19:00 ma al ristorante in cui eravamo a cena ho fatto tardi e sono arrivato alle 19:30. Non avevo né radio, né tv, niente. Ad un certo punto mi chiama un amico chiedendo a me cosa fosse successo, ma io gli ho risposto che non stavo guardando la partita. Lui mi ha spiegato che Bove aveva avuto un malore, poi mi è arrivato un video e all'inizio ho pensato al peggio. Mi si è gelato il sangue e ho pensato subito a Biraghi, che ha avuto situazioni terribili da gestire prima con Astori poi con Barone. Per fortuna già in serata hanno iniziato a circolare notizie positive e stamani è arrivata la definitiva conferma che la situazione fosse sotto controllo".

Lui è già pronto per giocare.

"Conoscendo il personaggio non mi sorprende, ma in generale tutti gli sportivi vogliono tornare a gareggiare al più presto".

Che messaggio gli manderebbe?

"Gli direi di godersi la vita, perché quando vedi la morte in faccia poi apprezzi ancora di più il valore della vita. Sono cose che se uno riesce a superare poi ti fortificano, capisci quanto tempo perdiamo dietro a cose di poco conto".