Ex ds Shakhtar Nicolini su Dodo: "Se ci saranno le possibilità, spingerà per restare a Firenze”

L'ex direttore sportivo di Shakhtar e Besiktas Carlo Nicolini è intervenuto a "Chi si Compra" su Radio FirenzeViola per parlare di Dodo e di molto altro. Queste le sue parole sul terzino brasiliano: "Allo Shakhtar aveva un livello altissimo, però tre anni fa gli mancava uno step. Bravissima poi la Fiorentina a prenderlo, adesso è un giocatore completo, soprattutto a livello mentale. Ce ne sono pochi come lui in quella posizione a livello tecnico e di carisma. Riesce a far rendere tutto il gruppo, è un vincente. Ha sempre la giusta mentalità, e la sua positività riesce a trasmetterla alla squadra. E' un leader, il suo comportamento trascina gli altri".

Sul rinnovo di Dodo e l'interesse del Barcellona? "Lui può giocare sempre, ha delle capacità aerobiche e anaerobiche devastanti, forse soffre di più la giornata di riposo. Il calciatore ha sempre detto che a Firenze sta benissimo, per lui è molto importante la famiglia e la famiglia a Firenze sta bene. Poi anche a Barcellona ci starebbe bene, c'è da considerare sempre questa pressione costante dei procuratori. L'unica cosa che può farlo vacillare sarebbe un'eventuale offerta contrattuale. Però se fosse per lui e se ci saranno le possibilità lui vorrà restare a Firenze, poi ci sono delle ovvie variabili. Comunque se ci saranno le condizioni lui spingerà per rimanere a Firenze".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!