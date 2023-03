EX DS REGGIANA RFV, Cerofolini da noi fece bene

FirenzeViola.it

Doriano Tosi a Radio Firenze Viola

Con l'infortunio di Sirigu, il secondo portiere diventa Michele Cerofolini. A parlare della breve esperienza del viola, è intervenuto Doriano Tosi, ex direttore sportivo della Reggiana, che portò Cerofolini a Reggio: "Ha subito due infortuni pesanti ed è difficile giocare nella Fiorentina o farsi le ossa altrove se ti operi due volte con il crociato. Con noi stava facendo bene poi a febbraio ebbe un problema muscolare e la Reggiana iniziò il suo declino e l'allenatore puntò sul portiere più espero anche alla ripresa. E' un portiere equilibrato, ha una buona struttura e nel momento in cui acquisisce automaticità ha personalità e sicurezza, se non gioca certo è sempre un rischio".

Conosce il 2006 Martinelli e quante chance ha magari nelle ultime partite di campionato? "Può accadere, però con la classifica di serie A la Fiorentina vorrà arrivare più in su possibile, a parte l'Europa, anche per i premi e per il tabellone di Coppa Italia tra le altre cose".

Cosa pensa della Fiorentina? "Ha avuto un periodo in cui giocava aveva idee e pressava ma faticava a fare gol. Ora le cose sono migliorate da quel punto di vista ed anche la classifica è migliorata".

Giudizio su Italiano? E' uno dei giovani allenatori che negli ultimi anni è apparso nel panorama italiano, che sta crescendo e facendo. E' ovvio che se non ottieni risultati tutte le favole finiscono.Tu pioi far giocare bene la squadra ma se arrivano risultati serve a poco".

Braglia per la Fiorentina nei due anni lontano da Firenze? "C'è un gemellaggio, in curva della Fiorentina c'è sempre un cartellone. E' un buon campo, lo stadio tiene 20mila posti e può essere una buona soluzione. Al Mapei c'è il problema che ci giocano già due squadre, tre sarebbe impossibile da conciliare per un torneo intero"

Una squadra in trasferta rischia di pagare? "C'è il Bologna, il Parma e la Fiorentina... Tutte con il proprio problema dello stadio con i tifosi che non vogliono giocare lontano quando verranno rifatti. Alcune partite sembreranno anche partite, anche tecnicamente saranno diverse. Io abito a Parma e sento tutte le lamentele dei tifosi che sono le stesse di Firenze e Bologna".