ESPOSITO A RFV, Derby? Pressioni tutte viola. Gud...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Carmine Esposito, ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina negli anni '90 e dell'Empoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del derby dell'Arno in programma domenica prossima tra gli azzurri e la squadra di Raffaele Palladino: "L'Empoli è partito veramente forte… non aveva mai iniziato così. D'Aversa sta facendo un lavoro incredibile. Sono certo che la città vivrà al meglio il derby contro la Fiorentina anche se credo che il tifo azzurro in questi anni sia stato abituato bene, in virtù di quello che ha fatto la società".

L'Empoli sembra essere un'oasi sia per i giovani sia per chi, come Viti ed Esposito, cercava il riscatto…

"L'Empoli sta lavorando bene su tutti i fronti e quest'anno si vedono i frutti di quello che il club ha seminato. Non dimentichiamoci che in società ci sono dirigenti esperti che sanno come operare. L'esempio più lampante è quello di Esposito".

Crede che l'Empoli avrà difficoltà a gestire le pressioni in vista del derby?

"E' sempre una partita a parte il derby… però penso che le pressioni le abbia più la Fiorentina rispetto all'Empoli, perché è una squadra più importante che deve risollevare le sorti della sua classifica".

Dei viola che idea si è fatto?

"Ho visto che Gudmundsson si è subito trasformato in un grande trascinatore ma credo che la squadra debba ragionare da gruppo coeso e non basarsi solo sulle giocate dei singoli. Firenze merita un piazzamento migliore rispetto a questo ma è ovvio che debbano arrivare due-tre successi di fila".