DURANTE A RFV, Tranquilli a Firenze: club sa già cosa fare

Sabatino Durante a Radio FirenzeViola

Sabatino Durante, esperto ed intermediario di mercato per il calcio sudamericano, in diretta su Radio FirenzeViola - nel corso di "Garrisca al Vento" - ha speso alcune parole sul futuro della Fiorentina: "La Fiorentina sta ragionando bene: ha le idee chiare sul futuro, a differenza che a Napoli. Tutte le società serie, come la Fiorentina, fanno i suoi programmi e non li fanno uscire. Quando siamo ad aprile, ma già da marzo, ci sono già accordi verbali. La Fiorentina grosso modo ha già una bozza sul proprio futuro. Menomale non stanno uscendo certe notizie, ma state tranquilli a Firenze, perché la società sa perfettamente che cosa vuole fare".

Mentre in panchina, il club secondo lei ha già le idee chiare?

"Certamente. Credo che Italiano vada via, è ovvio che la società si è già organizzata".

