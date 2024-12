DOLCI A RFV, Viola farà acquisti mirati. Palladino...

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole su Palladino: "Palladino ha fatto un campionato straordinario fino ad oggi. La dirigenza sportiva deve stare vicino al mister, nessuno si immaginava la Fiorentina in questa posizione di classifica. Palladino ha intuizioni importanti, capisce sempre dove si trova. Passare dal Monza alla Fiorentina ci volevano almeno 3-4 stagioni almeno per me. Invece lui lo ha fatto in un anno".

Sul mercato? "Il mercato di gennaio è un mercato dove si rischia di fare danni. Inserire nel gruppo dei giocatori non funzionali è un rischio grande. La Fiorentina farà acquisti mirati che potranno inserirsi bene nello spogliatoio".

Quanto è difficile trovare un sostituto di Bove? "Molto complicato. Però la Fiorentina sta lavorando molto bene nell'area scouting. Deve trovare dei giocatori funzionali al progetto. Il club lavora e investe anche in questo".

